La frana di Petacciato divide l' Italia in due fra treni soppressi autostrada chiusa e disagi | la situazione 24 ore dopo
Dopo meno di 24 ore dalla frana di Petacciato, si registrano pesanti disagi in Italia. La linea ferroviaria è interrotta e alcune autostrade sono state chiuse, causando ripercussioni sui trasporti. La situazione riguarda principalmente la regione Molise e le aree vicine, con effetti visibili anche nelle tratte di altre regioni limitrofe. La frana ha generato una divisione tra le zone interessate e il resto del Paese.
È un'Italia divisa in due quella che, da meno di 24 ore, sta patendo chiusure stradali e interruzioni della linea ferroviaria a tempo - almeno al momento - indeterminato, a causa della ormai nota frana di Petacciato (Campobasso). Il fronte dello smottamento, di circa 4 chilometri, è il più esteso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Binari deformati, treni fermi, chiusa l'autostrada: la frana più grande d'Europa spacca l'Italia in due. Chiesta l'emergenza nazionaleCircolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni.
Si risveglia una frana storica in Molise, chiusa autostrada e treni in tilt. Disagi anche in PugliaÈ stata l'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato, a far scattare la...
Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: nel 2015 ultimo movimento. Così è scattato l’alert.
Frana di Petacciato, Decaro lancia l’allarme: Puglia a rischio isolamento. Fs studia un piano treni via Foggia-CasertaFrana di Petacciato, Decaro chiede che la Puglia entri nel tavolo dell’emergenza. Fs valuta un piano alternativo per i treni ... affaritaliani.it
Frana a Petacciato: chiusura dell'A14 e stop ai treni lungo la costaIl 7 aprile 2026 una vasta frana a Petacciato ha bloccato A14 e la linea Adriatica: decine di evacuati, monitoraggio geologico e scenari di ripristino lunghi ... notizie.it
Corriere della Sera. . La frana a Petacciato - facebook.com facebook
Frana di Petacciato, A14 ancora chiusa, oggi incontro a Roma x.com