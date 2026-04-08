La frana di Petacciato divide l' Italia in due fra treni soppressi autostrada chiusa e disagi | la situazione 24 ore dopo

Dopo meno di 24 ore dalla frana di Petacciato, si registrano pesanti disagi in Italia. La linea ferroviaria è interrotta e alcune autostrade sono state chiuse, causando ripercussioni sui trasporti. La situazione riguarda principalmente la regione Molise e le aree vicine, con effetti visibili anche nelle tratte di altre regioni limitrofe. La frana ha generato una divisione tra le zone interessate e il resto del Paese.