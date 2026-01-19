L’Anpi ha inaugurato la nuova sede | Sarà luogo di aggregazione

L’Anpi di Pistoia ha inaugurato la nuova sede in via Umberto Mariotti, zona Sant’Agostino. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali e rappresenta un punto di riferimento per l’associazione, che intende promuovere incontri e iniziative di approfondimento storico e civico nel territorio. La nuova struttura si configura come un luogo di aggregazione aperto alla comunità.

PISTOIA Anpi Pistoia ha una nuova sede. Ieri mattina, l’associazione ha ufficialmente inaugurato gli spazi di via Umberto Mariotti (in zona Sant’Agostino) alla presenza delle istituzioni cittadine e provinciali. Una sede, come ha tenuto a specificare Rosalba Bonacchi, presidente del comitato provinciale, che non sarà solo un riferimento amministrativo, ma "luogo di incontri, riunioni, progettazione e aggregazione con tutte le persone e le associazioni che condividono i valori della Resistenza espressi nella Costituzione". "Anpi non è un’associazione nostalgica, che si dedica solo alla memoria e alle commemorazioni della Resistenza nelle ricorrenze civili, ma rappresenta un soggetto politico nel senso più alto del termine, e questa apertura ne riconosce la funzione pubblica" ha concluso Bonacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

