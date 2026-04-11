Ieri, negli studi di Mediaset, Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno incontrato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Con l’intervento di Gianni Letta, è stato deciso cosa fare e cosa evitare all’interno di Forza Italia. Nel frattempo, circolano voci su possibili cambiamenti nel programma delle reti Mediaset, incluso un possibile sostituto di Tajani con una figura nota al pubblico come Gerry Scotti.

Marina e Pier Silvio Berlusconi ieri hanno convocato Antonio Tajani, ministro degli Esteri, negli studi Mediaset e con l’ausilio del mitologico Gianni Letta gli hanno ordinato cosa fare e cosa no in Forza Italia. Benché la notizia della proprietà del partito nelle mani della principale azienda televisiva commerciale italiana sia nota da più di trenmt’anni, continua con profitto la notizia medesima a illustrare bene il profilo sudamericano della nostra democrazia. I Berlusconi, fratello e sorella (immaginiamo che gli altri tre rampolli siano stati avvertiti) non hanno ritenuto di valutare gli affari di Forza Italia in un albergo, in una casa privata o, peggio, nella sede nazionale del partito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, il nuovo programma delle reti Mediaset. E se al posto di Tajani andasse Gerry Scotti? | il commento

“Niente Gerry Scotti”. La ruota dei campioni, decisione Mediaset: cosa va in onda al suo postoLa programmazione di Canale 5 subisce una variazione inattesa e a farne le spese è uno dei titoli più riconoscibili del prime time recente.

Ruota della fortuna, da quando Corona ha iniziato a bombardare Mediaset e Gerry Scotti il programma ha cominciato a scricchiolareE ora è ormai consolidato il sorpasso negli ascolti: Affari tuoi è tornato primo Nessuno potrà mai dimostrare scientificamente il nesso causa-effetto.

Temi più discussi: Forza Italia, in corso vertice Marina-Pier Silvio Berlusconi e Tajani: nuovo capogruppo e Congressi nodi sul tavolo; Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Forza Italia, gli ammutinati pugliesi scrivono a Marina Berlusconi: Via D’Attis e rientriamo; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio.

Forza Italia oltre il sovranismo: i figli di Berlusconi ridisegnano il centro e guardano a nuove maggioranzeC’è un passaggio silenzioso ma decisivo nella politica italiana, e riguarda il futuro di Forza Italia e il ruolo che potrebbe giocare nella prossima ... thesocialpost.it

Forza Italia, Tajani punta su Costa per sostituire Barelli. L’ad di Fininvest Pellegrino fa scouting per trovare «facce nuove»Pellegrino, al tavolo ieri, vaglia i curriculm per individuare i volti nuovi che la famiglie Berlusconi pretende ... roma.corriere.it

Il centrodestra, all'opposizione, si divide sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Succede a Carpi dove la delibera approvata dal consiglio comunale era stata proposta con una mozione dall'unico consigliere capogruppo di Forza Italia. Mo - facebook.com facebook

Forza Italia, #Tajani incontra i #Berlusconi: 'Fiducia rinnovata' x.com