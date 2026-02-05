Da quando Corona ha iniziato a criticare duramente Mediaset e Gerry Scotti, il programma

E ora è ormai consolidato il sorpasso negli ascolti: Affari tuoi è tornato primo Nessuno potrà mai dimostrare scientificamente il nesso causa-effetto. Fatto sta che da quando Fabrizio Corona con Falsissimo, poco prima di Natale, ha preso a impallinare Mediaset, il cosiddetto sistema Signorini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ruota della fortuna, da quando Corona ha iniziato a bombardare Mediaset e Gerry Scotti il programma ha cominciato a scricchiolare

Approfondimenti su Ruota Della Fortuna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: Alessio alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia tutto: Basta gettoni d’oro. Poi la freddura di Samira Lui; Ci hanno messo vent'anni ad ascoltarmi ma è successo, i premi a La Ruota della Fortuna non saranno in gettoni d'oro ma liquidati in soldi reali con ritenuta d'acconto: parla Gerry Scotti; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: Lo facciamo insieme?. Poi chiede una medicina.

Ascolti Tv, Affari Tuoi rimonta La ruota della fortuna e De Martino risupera Scotti dopo il fattore CoronaIl confronto sugli ascolti tv de La ruota della fortuna e di Affari Tuoi, Stefano De Martino non viene più dominato da Gerry Scotti ... virgilio.it

Ascolti tv 4 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e L’invisibile, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra la fiction di Canale5 Una nuova vita e la serie di Rai1 L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro ... fanpage.it

Un'altra vittoria in access prime time per Stefano de Martino contro Gerry Scotti I numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/linvisibile-batte-una-nuova-vita-e-affari-tuoi-vince-ancora-gli-ascolti facebook

Stefano De Martino surclassa Gerry Scotti. #AffariTuoi stravince e vola al 26% con oltre 5.4 milioni. #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,5% e 4.944.000, nonostante i super-sfori e la chiusura a ridosso delle ore 22. In sovrapposizione la distanza è ancora pi x.com