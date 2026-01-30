Niente Gerry Scotti La ruota dei campioni decisione Mediaset | cosa va in onda al suo posto

Questa sera su Canale 5 niente “La ruota dei campioni”. Mediaset ha deciso di cambiare programma all’ultimo minuto, sostituendolo con qualcos’altro senza preavviso. I telespettatori si sono trovati davanti a un vuoto improvviso, senza l’amatissimo Gerry Scotti in onda come sempre. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto perché si tratta di uno dei titoli più seguiti del prime time. Resta da capire cosa andrà in onda al suo posto e quali motivi abbiano portato a questa scelta improvvisa.

La programmazione di Canale 5 subisce una variazione inattesa e a farne le spese è uno dei titoli più riconoscibili del prime time recente. Oggi, venerdì 30 gennaio, La Ruota dei Campioni non va in onda e il pubblico dovrà rinunciare all’appuntamento serale con il game show condotto da Gerry Scotti. Una pausa che arriva senza preavviso e che cambia l’assetto della serata della rete ammiraglia Mediaset. Il format aveva debuttato in prima serata circa due mesi fa, segnando il ritorno di Scotti in una collocazione prestigiosa con una versione speciale dello storico gioco. Questa sera però, 30 gennaio 2026, lo speciale de La Ruota della Fortuna salta, lasciando spazio a una proposta completamente diversa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Gerry Scotti

Stasera, i fan di Canale 5 si trovano di fronte a una sorpresa: La Ruota dei Campioni non va in onda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Gerry Scotti ha la limitazione dei commenti su Instagram ma non ha niente a che fare con Fabrizio Corona; Samira Lui, l'annuncio che gela Carlo Conti: Ecco perché non vado a Sanremo, c'entra Gerry Scotti; Falsissimo, Sara Tommasi: Gerry Scotti sempre gentile con me, non ci ha mai provato con nessuna. Fabrizio Corona? È geloso; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti accoglie Bisio e Samira incanta.

La Ruota dei Campioni non va in onda stasera 30 gennaio, Gerry Scotti sospeso: il motivoLa Ruota dei Campioni si ferma stasera in prima serata su Canale 5: perché Gerry Scotti non va in onda e cosa cambia nel palinsesto ... dilei.it

Gerry Scotti ha la limitazione dei commenti su Instagram ma non ha niente a che fare con Fabrizio CoronaGerry Scotti è stato costretto a limitare i commenti sul suo profilo Instagram dopo le accuse che, a più riprese, gli sono state lanciate da Fabrizio ... fanpage.it

GERRY posso testimoniare per te TRA NOI NON È SUCCESSO NIENTE #massimocozzolinoshow #divertimento #Barzellettedivertenti #lasailultima - facebook.com facebook

Niente da dire sui vecchi video di Gerry Scotti che girano mentre allunga le mani Perché Memo Remigi è stato fuori per molto meno mentre invece per Gerry Scotti si continua a far finta di niente x.com