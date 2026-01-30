Niente Gerry Scotti La ruota dei campioni decisione Mediaset | cosa va in onda al suo posto

Questa sera su Canale 5 niente “La ruota dei campioni”. Mediaset ha deciso di cambiare programma all’ultimo minuto, sostituendolo con qualcos’altro senza preavviso. I telespettatori si sono trovati davanti a un vuoto improvviso, senza l’amatissimo Gerry Scotti in onda come sempre. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto perché si tratta di uno dei titoli più seguiti del prime time. Resta da capire cosa andrà in onda al suo posto e quali motivi abbiano portato a questa scelta improvvisa.

La programmazione di Canale 5 subisce una variazione inattesa e a farne le spese è uno dei titoli più riconoscibili del prime time recente. Oggi, venerdì 30 gennaio, La Ruota dei Campioni non va in onda e il pubblico dovrà rinunciare all’appuntamento serale con il game show condotto da Gerry Scotti. Una pausa che arriva senza preavviso e che cambia l’assetto della serata della rete ammiraglia Mediaset. Il format aveva debuttato in prima serata circa due mesi fa, segnando il ritorno di Scotti in una collocazione prestigiosa con una versione speciale dello storico gioco. Questa sera però, 30 gennaio 2026, lo speciale de La Ruota della Fortuna salta, lasciando spazio a una proposta completamente diversa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Approfondimenti su Gerry Scotti

