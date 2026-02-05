Malattie rare | Nicastro Sigenp ‘terapie per Alagille meno prurito più qualità di vita'
La sindrome di Alagille è una malattia genetica molto rara che colpisce diversi organi del corpo. Nicastro del Sigenp spiega che le terapie attuali hanno ridotto il prurito, uno dei sintomi più fastidiosi, e migliorato la qualità di vita dei pazienti. La malattia deriva da mutazioni di un singolo gene, JAG1 o NOTCH2, e può portare a problemi in vari apparati. Ora si cerca di trovare soluzioni più efficaci per alleviare i sintomi e aiutare chi ne soffre.
(Adnkronos) - “La sindrome di Alagille è una malattia genetica rara e multisistemica. È causata dalla mutazione di un singolo gene, JAG1 o NOTCH2, che determina alterazioni in diversi organi e apparati. L'organo più frequentemente coinvolto è il fegato, dove si osserva una riduzione dei dotti biliari (duttopenia). Questo provoca una ritenzione della bile, una condizione chiamata colestasi. Tuttavia, la sindrome può interessare anche cuore, reni, occhi, scheletro e altri organi. Per quanto riguarda i bisogni clinici dei bambini con sindrome di Alagille, uno dei problemi principali è il prurito colestatico, spesso molto intenso e invalidante. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La sindrome di Alagille, malattia rara che colpisce soprattutto bambini, può ora contare su una nuova speranza terapeutica.
