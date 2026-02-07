Palermo TAC da 1,3 milioni inutilizzata | ritardi tra tecnologia allestimenti e formazione del personale

L’ospedale Civico di Palermo tiene inattiva una TAC da 1,3 milioni di euro. La macchina, appena installata, resta ferma da mesi tra ritardi nelle operazioni, problemi di allestimento e formazione del personale. La tecnologia si accumula senza essere mai entrata in funzione, mentre i cittadini si chiedono se ci siano errori nella gestione di quella spesa. La situazione mette in evidenza le difficoltà di organizzare e far funzionare al meglio le risorse sanitarie nella regione.

Tac silenziata al Civico: un milione e 300 mila euro di tecnologia inattiva tra dubbi e repliche. L’ospedale Civico di Palermo è al centro di una complessa vicenda che solleva interrogativi sull’organizzazione e la gestione delle risorse sanitarie regionali. Una TAC di ultima generazione, costata circa 1,3 milioni di euro, risulta infatti inutilizzata da quasi un anno, nonostante l’elevata richiesta di prestazioni diagnostiche e il suo potenziale per migliorare significativamente il servizio offerto agli utenti. La notizia, emersa a seguito di una visita ispettiva condotta dal deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, ha immediatamente acceso un dibattito sulla funzionalità dell’apparato sanitario palermitano e sull’efficacia degli investimenti pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

