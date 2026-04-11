Forlì morti in ambulanza | arrestato autista 27enne per omicidio aggravato

A Forlì, un giovane autista di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato dopo che cinque anziani sono morti in circostanze sospette durante il trasporto in ambulanza. Le autorità hanno preso questa decisione in relazione alle morti avvenute mentre il mezzo era in corsa, e le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto.

In seguito a cinque anziani deceduti in modo sospetto durante il trasporto in ambulanza, è stato arrestato il 27enne alla guida del mezzo. In particolare, non risultano chiare le cause della morte di una donna di 85 anni. L’autista, Luca Spada, si è sempre dichiarato innocente In seguito alle morti sospette di cinque anziani avvenute tra febbraio e fine estate 2025, la Procura di Forlì ha accusato di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione l’autista di ambulanze. Secondo gli ultimi aggiornamenti,è stato arrestato il 27enne alla guida del mezzo di soccorso, si tratta di Luca Spada. È stata dunque eseguita l’ordinanza del gip di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Forlì, morti in ambulanza: arrestato autista 27enne per omicidio aggravato Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato Luca Spada: il 27enne è accusato di omicidio aggravatoLuca Spada, 27enne operatore della Croce Rossa, è indagato per la morte di un’anziana e diversi altri casi avvenuti nel 2025 durante trasporti in... Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada risponde alle accuse Temi più discussi: Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista; Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista; Stato di agitazione al Rizzoli: Funzionano soltanto due ascensori su dieci; Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: Qualcosa non torna. Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l'autista(Adnkronos) – Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante traspor ... notizie.it Morti sospette in ambulanza, arrestato l'autistaSpada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso ... rainews.it Svolta nell’inchiesta della Procura di Forlì sui decessi di alcuni anziani avvenuti nel corso del 2025 durante trasporti in ambulanza Luca Spada, 27enne della Croce Rossa, è indagato per la morte di un’anziana e diversi altri casi avvenuti nel 2025 durante tras - facebook.com facebook Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l’autista x.com