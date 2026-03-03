Verso la finale Varsavia-Trento | Mendez si prepara a un ostacolo duro

Gli ottavi di finale della stagione 2026 della CEV Champions League sono iniziati, con la Final Four programmata il 16 e 17 maggio all’Inalpi Arena di Torino. Mendez si sta preparando ad affrontare un ostacolo difficile in vista della finale tra Varsavia e Trento. La competizione si avvicina alla fase decisiva, con le squadre pronte a darsi battaglia per un posto tra le migliori.

scattano gli ottavi di finale della stagione 2026 della cev champions league, con la Final Four prevista il 16 e 17 maggio all'Inalpi Arena di torino. dopo i turni preliminari e la fase a gironi, la massima competizione continentale per club entra nel combattuto turno a eliminazione diretta, che assegnerà un posto tra le migliori quattro squadre europee. per la trentino itas si apre un percorso impegnativo, inserita in un doppio confronto che può aprire la strada alle fasi decisive della manifestazione. la squadra gialloblù affronta per la prima volta nella sua storia i polacchi del PGE Projekt Warszawa nella fase a eliminazione diretta. l'andata è in programma mercoledì 4 marzo in polonia, alla hala torwar di varšavia, con fischio d'inizio alle 20.