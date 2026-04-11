Forbici a scuola ferita una 12enne | Non sono futili motivi serve ripensare il ruolo educativo

Una studentessa di 12 anni è rimasta ferita durante una discussione in classe che ha coinvolto delle forbici. L’episodio si è verificato in una scuola del comune toscano, suscitando attenzione sulle dinamiche tra studenti e sulla gestione dei conflitti. La scuola si trova ora a riflettere su come affrontare situazioni di tensione tra gli studenti, nel tentativo di promuovere un ambiente più sicuro e consapevole.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 11 aprile 2026 - “Occorre ripensare la scuola come luogo in cui non solo si apprendono contenuti, ma si impara a stare nel mondo con gli altri, a riconoscere il conflitto senza esserne travolti, a trasformarlo in occasione di crescita. Questo implica una presenza educativa attenta e competente, capace di intercettare i segnali del disagio prima che si traducano in gesti estremi, e di offrire strumenti concreti per abitare le relazioni in modo non violento”. Con queste parole il Coordinamento docenti Diritti Umani interviene in seguito all’ennesimo preoccupante fatto che vede protagonisti giovanissimi: ieri, una ragazzina di 12 anni, durante una lite a scuola ha ferito una coetanea con un paio di forbici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forbici a scuola, ferita una 12enne: “Non sono futili motivi, serve ripensare il ruolo educativo” Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Leggi anche: Pisa, 12enne ferita con le forbici da coetanea nei bagni della scuola Temi più discussi: Attirata con una scusa nel bagno della scuola, 12enne ferita con le forbici da una coetanea; Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezione; Ferita con un paio di forbici nel bagno della scuola: paura per una studentessa di 12 anni; Pisa, 12enne ferisce una coetanea al collo con le forbici in una scuola media. Forbici a scuola, ferita una 12enne: Non sono futili motivi, serve ripensare il ruolo educativoCastelfranco di Sotto (Pisa), 11 aprile 2026 - Occorre ripensare la scuola come luogo in cui non solo si apprendono contenuti, ma si impara a stare nel mondo con gli altri, a riconoscere il conflitto ... lanazione.it Forbici e coltelli a scuola: la ragazzina di 12 anni ferita e i casi che si moltiplicanoLa vicenda di Castelfranco ripropone il tema della violenza in classe, anche alla luce dell’accoltellamento mortale di Spezia dello scorso 16 gennaio. E l’arresto di uno studente di Umbertide che prog ... lanazione.it In una scuola della provincia di Pisa una ragazzina di 12 anni è stata colpita al collo con delle forbici da una coetanea. Per fortuna non sarebbe in gravi condizioni. Ma quanto disagio, rabbia e solitudine stanno crescendo nei nostri ragazzi x.com Pisa, agguato a scuola con le forbici portate da casa - facebook.com facebook