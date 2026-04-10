Pisa 12enne ferita con le forbici da coetanea nei bagni della scuola

A Pisa, una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita al collo con delle forbici da un’altra studentessa nei bagni della scuola. L’episodio si è verificato in un momento scolastico e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. La scuola ha avviato accertamenti sulla vicenda e sulla dinamica dell’aggressione.

(Adnkronos) – Ancora un episodio di violenza nelle scuole. Una ragazzina di 12 anni è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni del'istituto. E' accaduto questa mattina in una scuola media della provincia di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La ragazzina ferita è stata ricoverata in ospedale in condizioni giudicate non gravi. La dodicenne responsabile dell'aggressione, della quale ancora non si conoscono i motivi, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri. —[email protected] (Web Info) Non solo petrolio. How to the Planet, il documentario che racconta la guerra per le risorse alimentari Non solo petrolio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezioneAncora un episodi di violenza di cui è protagonista un minorenne, ancora un articolo di cronaca di scrivere un per reato compiuto da un’adolescente... 12enne ferisce una coetanea con forbici in scuola del Pisano(ANSA) - PISA, 10 APR - Ferimento a colpi di forbici in una lite tra due ragazzine di 12 anni dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto, ... notizie.tiscali.it Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbiciIn una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, una dodicenne avrebbe aggredito una compagna ferendola con le forbici ... virgilio.it