L’attore di origini svedesi ha parlato dei rischi e dei rimpianti vissuti durante le riprese di For All Mankind, arrivato ormai alla quinta stagione. In un’intervista, ha condiviso alcune riflessioni sul personaggio di Ed Baldwin e sul percorso della serie, che si avvicina alla sua conclusione. La conversazione ha anche anticipato alcune novità della sesta stagione, definita dall’attore come “unica nel suo genere”.

Dall'inizio di For All Mankind alla quinta stagione: abbiamo fatto il punto con Joel Kinnaman sul percorso del suo Ed Baldwin. La serie è su Apple TV. Alcune serie non fanno parlare di sé quanto altre. Non strappano titoloni, non diventano fenomeni virali, non fanno clamore per poi spegnersi. Stanno lì, solide e continue nel tempo. Come For All Mankind che è arrivata alla quinta stagione ed è già rinnovata per una sesta e ultima su Apple TV. Filo conduttore e colonna portante della serie è stato, dall'inizio, l'Ed Baldwin interpretato da Joel Kinnaman, che proprio questa settimana arriva a un momento compiuto del suo arco narrativo. Abbiamo avuto l'onore di parlarne in un'esclusiva chiacchierata con l'attore, ripercorrendo cosa ha rappresentato Ed Balwin nell'economia di For All . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - For All Mankind 5, intervista a Joel Kinnaman: "Rischi e rimpianti. La sesta stagione sarà unica"

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