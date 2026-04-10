L’attore ha annunciato il suo ritorno nel DC Universe interpretando di nuovo il personaggio di Rick Flag. Dopo aver partecipato al primo film di Suicide Squad e al sequel diretto da James Gunn, si attende conferma ufficiale sulla sua presenza in futuri progetti legati alla saga. La notizia è stata comunicata attraverso un’intervista in cui ha parlato delle sue intenzioni di riprendere il ruolo. Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sui prossimi film o sulle modalità di ritorno del personaggio.

L'attore, dopo essere apparso nel primo Suicide Squad e nel sequel di James Gunn, è tornato per un breve cameo nella seconda stagione di Peacemaker, ma quale sarà il suo futuro nel DCU? Nel corso di una nuova intervista, Joel Kinnaman ha parlato delle possibilità del suo ritorno nei panni di Rick Flag Jr. nel DC Universe di James Gunn, dopo essere apparso brevemente nella seconda stagione di Peacemaker. Il personaggio interpretato dall'attore è morto nella timeline principale del DCU, quindi la probabilità di rivederlo nel ruolo è molto bassa, anche se tutto può succedere, specialmente nel mondo dei cinecomics. Joel Kinnaman sul ritorno nei panni di Rick Flag Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Joel Kinnaman svela il suo futuro nel DCU: tornerà nei panni di Rick Flag?

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Si parla di: Joel Kinnaman chiude con Rick Flag Jr.: Peacemaker segna l’addio al personaggio.

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