Sulbiate boom di nascite | arriva un polo dell’infanzia da sei milioni di euro

Sulbiate ha deciso di investire sei milioni di euro per costruire un nuovo polo dell’infanzia, dopo aver registrato un aumento di nascite. Il cantiere si avvicina alla conclusione, portando nel borgo un nido e una scuola dell’infanzia moderni. La crescita demografica ha motivato questa scelta, che mira a sostenere le famiglie e i bambini del territorio. La struttura sarà operativa entro pochi mesi, offrendo nuovi servizi educativi ai residenti.

Sulbiate (Monza) – Polo dell’infanzia in dirittura d’arrivo, a Sulbiate. Il cantiere è agli sgoccioli nel borgo che ha sconfitto l’inverno demografico con più nati che morti e ha investito sui più piccoli costruendo un nido e una scuola dell’infanzia. Un’opera da 6 milioni finanziata per una grossa tranche dal Pnrr: 4,4 milioni, il resto da un mutuo acceso dal Comune. Per la prima volta le famiglie del paesino di 4mila anime avranno a disposizione servizi pubblici, che non c’erano prima. Un punto d’onore per l’amministrazione guidata da Carla Della Torre che è riuscita a realizzare il progetto che «vuole soprattutto aiutare i genitori nelle conciliazione fra casa e lavoro, i n particolare le mamme impegnate nella professione». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

