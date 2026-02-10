Beatrice Venezi follia-M5s | assalto in carcere alla direttrice d' orchestra

Beatrice Venezi è finita nel mirino dei contestatori durante un assalto al carcere. La direttrice d’orchestra, appena tornata in Italia dopo mesi di concerti all’estero, si trovava a Pisa quando un gruppo di persone ha cercato di bloccarla e insultarla. La scena si è svolta in modo rapido e teso, senza che ci siano stati feriti, ma l’episodio ha fatto scalpore. Venezi ha reagito con fermezza e ha lasciato il luogo senza ulteriori incidenti.

Il maestro Beatrice Venezi, tornata in Italia dopo mesi di tournée e concerti all'estero, prende applausi anche nel nostro Paese: da Pisa a Trieste. Beatrice, insomma, è profeta persino a casa sua. E la sinistra rosica ancora di più. «Perché a Sanremo come co-conduttrice non mandano la Venezi?», ironizzano provocatoriamente dal gruppo M5S in commissione di vigilanza Rai. «Visto che alla Fenice non la vuole nessuno, potrebbe provare a dilettarsi all'Ariston», se la ridono Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato. Ma, come si dice, ride bene chi ride ultimo. La musicista toscana, infatti, questa settimana arriverà finalmente a Venezia.

