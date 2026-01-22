Calcio Serie D mercato nel vivo Folgore Caratese ecco Lepore L’attaccante Bianchetti alla Leon

Il calcio di Serie D prosegue con intenso movimento di mercato. La Folgore Caratese ha ufficializzato l’arrivo di Lepore, mentre la Leon di Vimercate ha ingaggiato l’attaccante Bianchetti. Entrambe le squadre sembrano ormai vicine a completare le rispettive rose, con i dirigenti Nicola Belmonte e Ledian Memushaj che lavorano per rafforzare ulteriormente le proprie rose in vista delle prossime sfide.

Ancora mercato in serie D. Sia a Carate Brianza che a Vimercate. Non c’è un attimo di tregua anche se la sensazione è che con gli ultimi colpi messi a segno gli organici rispettivamente a disposizione di Nicola Belmonte e Ledian Memushaj siano pressoché al completo. E in riva al Lambro non si scherza. Con il gruzzolo ricavato dalla cessione di Luca Caldirola, la capolista mette a segno un altro colpo importante e dopo Vona che riempie il tassello lasciato libero dall’ex Monza ora a Benevento al centro della difesa, arriva anche la mezzala. E si punta tutto sull’esperienza e la personalità di Franco Lepore (foto), quarant’anni compiuti la scorsa estate di cui la metà trascorsi sui campi di calcio delle serie professionistiche italiane (e 500 gare giocate), uomo simbolo del Lecco che nel 2023 con Foschi in panchina vinse i playoff di serie C e che quest’anno aveva iniziato la stagione con il Team Altamura, sempre in serie C dove allena l’ex Tritium Devis Mangia, collezionando 17 presenze e 2 assist. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

