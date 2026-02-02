Choc allo ' Zaccheria' urla e oggetti contro moglie e figli di D' Amico | Non li porterò più allo stadio
Una scena violenta si è verificata allo stadio Zaccheria, dove D’Amico ha perso il controllo e ha urlato contro la moglie e i figli. L’uomo ha lanciato oggetti e gridato insulti, minacciando di non portare più la famiglia allo stadio. La tensione tra i presenti è salita subito, lasciando tutti sotto shock. Dopo l’episodio, D’Amico ha spiegato di essere stanco delle critiche e ha avvertito che nessuno può permettersi di toccare la sua famiglia.
Grave episodio, ieri sera, allo stadio Zaccheria, al termine della partita Foggia-Cerignola. Il calciatore rossonero: “Critica me e le mie prestazioni, ma non ti permettere più a toccare la mia famiglia” “Critica me e le mie prestazioni, nessuno ti dirà mai niente, ma non ti permettere più a toccare la mia famiglia”. Così, il calciatore del Foggia, l'attaccante Felice D’Amico, dopo il grave episodio avvenuto ieri sera, allo stadio Zaccheria, al termine della partita Foggia-Cerignola, e che ha visto la moglie e i figli del calciatore vittime della scomposta reazione di alcuni tifosi. Il fatto è stato raccontato dalla moglie di D’Amico, Gissela Barre: “Mi hanno urlato in faccia, con le vene sul collo, dopo che hanno lanciato oggetti avendo con me i miei figli!”, denuncia la donna in una storia Instagram.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Zaccheria Stadio
Ultimo posto e stadio vuoto, il Foggia lancia l’appello ai tifosi: "Tornate allo Zaccheria"
Lavori allo Stadio Arechi: si inizia dalla Curva Nord, anche De Luca allo start dell'intervento
Claudio Carlomagno, le parole choc scritte al figlio di 10 anni facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.