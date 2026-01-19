Per non dimenticare | allo Sperimentale va in scena i Suoni della Memoria del Trio Rinaldo
Sabato 24 gennaio alle 18, al Teatro Sperimentale di Ancona, si tiene il concerto
ANCONA – "Suoni della Memoria". È questo il tema del concerto in programma sabato 24 gennaio alle 18 al Teatro Sperimentale di Ancona.Sul palco, il Trio Rinaldo, composto da Leonardo Ricci al violino, Rebecca Ciogli al violoncello e Lorenzo Rossi al pianoforte, con musiche di A. Krein, D.
Il Trio Rinaldo inaugura la 33esima stagione dell’Agimus di Padova
Il Trio Rinaldo inaugura la 33ª stagione dell’Agimus di Padova. Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16, presso Palazzo Zacco-Armeni in Prato della Valle, si terrà il recital “Dumky”, segnando l’inizio della prima parte del cartellone concertistico dell’Associazione Musicale Agimus. L’evento rappresenta un momento di approfondimento musicale e di valorizzazione del talento artistico internazionale.
