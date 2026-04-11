Flotta peschereccia in crisi imbarcazioni quasi tutte ferme | colpa del gasolio alle stelle

Da lanazione.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La flotta peschereccia di viareggio si trova in difficoltà con la maggior parte delle imbarcazioni ferme in porto. La causa principale è l’aumento dei costi del gasolio, che ha reso difficile mantenere operative le navi da pesca. Questa situazione si protrae da diversi giorni, influenzando l’attività locale e le operazioni quotidiane dei pescatori. Le imbarcazioni sono rimaste in porto anche in giornate di mare calmo e senza vento.

Viareggio, 11 aprile 2026 – Scrutano il mare. È una tavola piatta. Ma non salpano i pescherecci viareggini. Restano lì, attraccati all’ormeggio. Trentaquattro imbarcazioni ferme. Un’intera filiera sull’orlo del collasso. Colpa della guerra israelo-statunitense e della conseguente chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran. Petrolio alle stelle, impennata del gasolio e degli altri carburanti. Ne stiamo pagando tutti le conseguenze, ma i pescatori, forse, sono quelli più penalizzati. A loro il gasolio costa 1,50 euro al litro. Sembra poco (vedendo che per noi automobilisti è andato a 2,2 ai distributori), ma in realtà non è così. Un’imbarcazione ne consuma dai 300 agli 800 litri a uscita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

flotta peschereccia in crisi imbarcazioni quasi tutte ferme colpa del gasolio alle stelle
© Lanazione.it - Flotta peschereccia in crisi, imbarcazioni quasi tutte ferme: colpa del gasolio alle stelle

Sos dai campi al mare nelle Marche: «Il gasolio è alle stelle, una delle crisi più gravi degli ultimi 30 anni»ANCONA Non è solo il pieno dell’auto a costare di più: intere filiere produttive vedono esplodere i propri costi, e l’effetto si riflette...

Leggi anche: Bitcoin è crisi senza fine. Tutte le vere ragioni del crollo (è colpa pure di Trump)

Temi più discussi: Flotta peschereccia in crisi, imbarcazioni quasi tutte ferme: colpa del gasolio alle stelle; Pesca in crisi . Imprese in calo, flotta dimezzata; La pesca e i pescatori delle Marche in piena crisi; Pesca in crisi per i rincari e uscite ridotte. Si vive alla giornata, summit con i colleghi dell'Alto Adriatico.

flotta peschereccia in crisiFlotta peschereccia in crisi, imbarcazioni quasi tutte ferme: colpa del gasolio alle stelleGli armatori viareggini lo pagano 1,5 al litro, ma servono 500 litri di media per una sola uscita. Malfatti: Sono costi improponibili. Rischiamo di sparire senza che la politica faccia nulla ... lanazione.it

flotta peschereccia in crisiLa flotta riparte: Ma così non si va avantiLa flotta peschereccia del porto di San Benedetto si prepara a tornare in mare questa sera, dopo il consueto stop ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.