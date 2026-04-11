La flotta peschereccia di viareggio si trova in difficoltà con la maggior parte delle imbarcazioni ferme in porto. La causa principale è l’aumento dei costi del gasolio, che ha reso difficile mantenere operative le navi da pesca. Questa situazione si protrae da diversi giorni, influenzando l’attività locale e le operazioni quotidiane dei pescatori. Le imbarcazioni sono rimaste in porto anche in giornate di mare calmo e senza vento.

Viareggio, 11 aprile 2026 – Scrutano il mare. È una tavola piatta. Ma non salpano i pescherecci viareggini. Restano lì, attraccati all’ormeggio. Trentaquattro imbarcazioni ferme. Un’intera filiera sull’orlo del collasso. Colpa della guerra israelo-statunitense e della conseguente chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran. Petrolio alle stelle, impennata del gasolio e degli altri carburanti. Ne stiamo pagando tutti le conseguenze, ma i pescatori, forse, sono quelli più penalizzati. A loro il gasolio costa 1,50 euro al litro. Sembra poco (vedendo che per noi automobilisti è andato a 2,2 ai distributori), ma in realtà non è così. Un’imbarcazione ne consuma dai 300 agli 800 litri a uscita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Flotta peschereccia in crisi, imbarcazioni quasi tutte ferme: colpa del gasolio alle stelle

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Pesca: l’Italia è prima in Europa per flotta peschereccia Con 12.280 pescherecci, l’Italia si posiziona al primo posto in Europa, rappresentando una quota rilevante della capacità complessiva dell’Unione Europea. Un primato che racconta la centralità della p - facebook.com facebook