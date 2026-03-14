Bitcoin è crisi senza fine Tutte le vere ragioni del crollo è colpa pure di Trump

Il prezzo del Bitcoin ha subito un forte calo, passando da circa 126 mila dollari a circa 69 mila in pochi mesi. La criptovaluta, nota per la sua volatilità, ha mostrato questa flessione dopo aver raggiunto il massimo storico nell’ottobre 2025. Durante questo periodo, sono stati segnalati diversi fattori di mercato che hanno contribuito alla discesa. Tra questi, si cita anche una decisione politica presa negli Stati Uniti.

Il bitcoin è sempre stata una creatura capricciosa. Il 2026 lo ha reso un mostro mitologico. Dalla vetta di 126 mila dollari dell’ottobre 2025, è caduto a circa 69 mila, lasciando dietro di sé un aroma amaro di delusione e caffè freddo. Chi pensava che fosse il bene rifugio del futuro, l’ oro digitale in grado di resistere a ogni tempesta economica, ha scoperto che aveva l’equilibrio emotivo di una tarantola. Il peggior inizio anno della sua storia: una caduta verticale che ha fatto sembrare le recenti acrobazie delle Borse una passeggiata nel parco. Le esplosioni di bombe e missili in Medio Oriente sembravano poter diventare la colonna sonora per un nuovo giro di valzer. 🔗 Leggi su Panorama.it

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