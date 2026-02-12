Bangladesh | Elezioni dopo le proteste del 2024 sfida tra nazionalisti e coalizione islamista per il futuro del paese

Il Bangladesh torna al voto dopo mesi di proteste che hanno scosso il paese. Oggi, 12 febbraio 2026, milioni di cittadini sono andati alle urne per scegliere i loro rappresentanti. La sfida principale si gioca tra i nazionalisti e la coalizione islamista, con il futuro del paese in bilico. La campagna elettorale è stata dura, con tensioni tra le fazioni e richieste di stabilità. Ora si aspetta il risultato che potrà cambiare gli equilibri politici del Bangladesh.

Bangladesh al Voto: Tra Eredità di Proteste e Nuove Sfide Politiche. Il Bangladesh si è recato alle urne oggi, 12 febbraio 2026, per eleggere un nuovo parlamento. Il voto arriva a due anni dalle intense proteste guidate dalla “Gen Z”, che hanno scosso il paese e portato alla caduta del governo dell’ex premier Hasina. Le elezioni vedono contrapposti il Partito Nazionalista e una coalizione di undici partiti, guidata dal Jamaat-e-Islami, in un contesto politico profondamente mutato. Un Paese in Trasformazione: L’Eredità delle Proteste. Le proteste giovanili del 2024 hanno rappresentato un punto di svolta per il Bangladesh.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo la sanguinosa rivolta del 2024, il Bangladesh torna alle urne.

