Federica Nargi festa e ironia per i suoi 36 anni La dedica di Matri è dolcissima

Federica Nargi ha spento 36 candeline e ha festeggiato in un ristorante di Milano. La modella ha condiviso il momento sui social mentre si godeva la serata tra amici, tra risate e qualche battuta ironica. L’ex calciatore Matri le ha scritto una poesia dolcissima, dedicandole parole affettuose per il suo compleanno.

Federica Nargi ha scelto di accogliere i suoi 36 anni con un tocco di ironia e tanta leggerezza, festeggiando il traguardo in uno noto locale milanese. Allo scoccare della mezzanotte tra il 4 e il 5 febbraio, l'ex velina è stata sorpresa da una torta che, invece del numero canonico, presentava due candeline con il numero 18. Una "doppia maggiore età" celebrata tra risate e scatti social, circondata da un gruppo ristretto di amici intimi. Nargi ha ceduto al peccato di gola con un dolce a base di panna e lamponi, condividendo con i suoi follower l’energia di una serata scandita da musica e divertimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alessandro Matri ha scritto una poesia in rima baciata per celebrare i 36 anni di Federica Nargi.

Federica Nargi e Alessandro Matri affrontano momenti di crisi, come svelato anche durante la partecipazione a Ballando con le stelle.

