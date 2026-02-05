Federica Nargi festa e ironia per i suoi 36 anni La dedica di Matri è dolcissima

Da gazzetta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Nargi ha spento 36 candeline e ha festeggiato in un ristorante di Milano. La modella ha condiviso il momento sui social mentre si godeva la serata tra amici, tra risate e qualche battuta ironica. L’ex calciatore Matri le ha scritto una poesia dolcissima, dedicandole parole affettuose per il suo compleanno.

Federica Nargi ha scelto di accogliere i suoi 36 anni con un tocco di ironia e tanta leggerezza, festeggiando il traguardo in uno noto locale milanese. Allo scoccare della mezzanotte tra il 4 e il 5 febbraio, l'ex velina è stata sorpresa da una torta che, invece del numero canonico, presentava due candeline con il numero 18.  Una "doppia maggiore età" celebrata tra risate e scatti social, circondata da un gruppo ristretto di amici intimi. Nargi ha ceduto al peccato di gola con un dolce a base di panna e lamponi, condividendo con i suoi follower l’energia di una serata scandita da musica e divertimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

federica nargi festa e ironia per i suoi 36 anni la dedica di matri 232 dolcissima

© Gazzetta.it - Federica Nargi, festa e ironia per i suoi 36 anni. La dedica di Matri è dolcissima

Approfondimenti su Federica Nargi

Matri poeta per Federica Nargi: la poesia in rima baciata per i suoi 36 anni

Alessandro Matri ha scritto una poesia in rima baciata per celebrare i 36 anni di Federica Nargi.

Federica Nargi e Alessandro Matri: “Momenti di crisi”. E svela la difficoltà a Ballando

Federica Nargi e Alessandro Matri affrontano momenti di crisi, come svelato anche durante la partecipazione a Ballando con le stelle.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Federica Nargi

Argomenti discussi: Federica Nargi e Costanza Caracciolo super sexy ai 50 anni di Brocchi: le foto del party; Federica Nargi, alla festa di compleanno a tema è scatenata; Il 5 febbraio è il compleanno di Cristiano Ronaldo e Federica Nargi; Festa vip a tema Grande Gatsby per i 50 anni di Brocchi: Nargi e Matri, Caracciolo e Vieri, chi c’era e i look.

federica nargi festa eLa modella e showgirl ha festeggiato in un ristorante milanese. Per l'occasione, l'ex calciatore le ha dedicato una poesia sui socialFesta di compleanno a mezzanotte per Federica Nargi: torta con due candeline 18 e una poesia dedicatale dal compagno Alessandro Matri. gazzetta.it

federica nargi festa eFederica Nargi festeggia il compleanno: spuntano le foto del dettaglio iconico sulla tortaFederica Nargi compie 36 anni. La showgirl ha festeggiato il compleanno in un locale di Milano. Sulla torta due 18. donnaglamour.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.