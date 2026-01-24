Tanti auguri Michelle Hunziker! Festa da urlo con gli amici arriva la dedica della figlia Aurora

Celebra il compleanno di Michelle Hunziker con un evento ricco di amici e momenti significativi. In questo articolo, scoprirai come la showgirl abbia trascorso la giornata e quale dedica affettuosa le ha rivolto la figlia Aurora, rendendo questa ricorrenza ancora più speciale.

Festa speciale per il compleanno di Michelle Hunziker! E non mancano gli auguri della figlia Aurora Che festa! Compleanno speciale per Michelle Hunziker, che oggi compie 49 anni. La conduttrice ha organizzato una festa davvero speciale, circondata dagli affetti a lei più cari. Una cena che, poi, si è trasformata in una serata karaoke, fatta di musica e divertimento. A condividere questo momento speciale con la conduttrice Mediaset, non solo le persone che sono accanto a lei da una vita, ma anche tanti volti noti. Tra gli invitati ovviamente Aurora Ramazzotti, insieme al fidanzato e futuro marito Goffredo Cerza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Michelle Hunziker compie 49 anni, la festa in rosso fuoco con gli amiciMichelle Hunziker ha celebrato il suo 49° compleanno il 24 gennaio, optando per una festa in compagnia degli amici la sera prima.

