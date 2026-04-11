Durante un evento a Milano, un noto conduttore televisivo ha commentato la possibilità di un confronto con un collega deceduto, definendola “impensabile” e indicando di aver rifiutato incarichi di grande rilevanza. Ha inoltre affermato di amare il suo lavoro, ma di aver declinato proposte di grandi dimensioni. La sua presenza è stata accompagnata da dichiarazioni che hanno suscitato attenzione nel pubblico presente.

Milano, 11 aprile 2026 – Lui è un intellettuale. Più o meno. Si barcamena ai margini della cultura. Lei è una prostituta, incasinata e rumorosa. Abita al piano di sopra e ha il sogno di diventare giostraia. Due mondi distanti. O forse no. Visto che finiranno per convivere a causa di un guaio alle tubature. Scoprendosi molto (molto) più vicini di quel che pensassero. Funziona già a raccontarlo «Gente di facili costumi», dal 14 al 26 aprile al Manzoni. Commedia scritta da Nino Marino e Nino Manfredi, fu lo stesso attore laziale a portarla in scena nel 1988. Ora è il figlio Luca a firmare la regia. Mentre Flavio Insinna e Giulia Fiume interpretano i due protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Flavio Insinna al Manzoni: “Manfredi? Paragone impensabile. Amo il mio lavoro, ma ho detto No giganteschi”

“Gente di facili costumi” al Teatro della Fortuna: il cult di Manfredi con Flavio InsinnaFano (Pesaro e Urbino) lunedì 23 febbraio 2026 - Non è solo una commedia brillante.

Flavio Insinna e Giulia Fiume riportano in scena la commedia di Manfredi "Gente di facili costumi"Arriva al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, venerdì 20 e sabato 21 febbraio, “Gente di facili costumi”, la commedia scritta da Nino Manfredi e Nino...

Temi più discussi: Flavio Insinna e Giulia Fiume in Gente di facili costumi| Teatro Manzoni dal 14 al 26 aprile; Flavio Insinna al Manzoni: Manfredi? Paragone impensabile. Amo il mio lavoro, ma ho detto No giganteschi; Gente di facili costumi, con Flavio Insinna, Giulia Fiume e la regia di Luca Manfredi; Flavio Insinna torna a teatro con un classico | Gente di facili costumi al Manzoni: la commedia che parla ancora oggi.

Flavio Insinna al Manzoni: Manfredi? Paragone impensabile. Amo il mio lavoro, ma ho detto No giganteschiL’attore cresciuto alla scuola di Gigi Proietti è a teatro con Giulia Fiume in Gente di facili costumi. Il racconto della sua carriera, dal colpo di fortuna al Costanzo Show fino al successo tv di A ... ilgiorno.it

A teatro Gente di facili costumi con Flavio Insinna e Giulia FiumeMilano, 10 apr. (askanews) - Gente di facili costumi che andò in scena per la prima volta nel 1988 con Nino Manfredi nei panni del protagonista, ... quotidiano.net

Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti di "Gente di facili costumi" al Teatro Manzoni di Milano dal 14 al 26 aprile x.com

AOSTA- Con FLAVIO INSINNA è stata una delle interviste più divertenti che abbia fatto ( è uscita ieri su “La Stampa”). Anche “Gente di facili costumi”, che stasera porterà allo Splendor di Aosta con Giulia Fiume, è molto molto divertente. #gentedifacilicostumi #f - facebook.com facebook