Gente di facili costumi al Teatro della Fortuna | il cult di Manfredi con Flavio Insinna

Il successo di “Gente di facili costumi” deriva dalla sua capacità di sorprendere ancora oggi. La commedia di Manfredi, interpretata da Flavio Insinna al Teatro della Fortuna, attira il pubblico con battute taglienti e personaggi autentici. La rappresentazione, che dura circa due ore, ha riscosso grande affluenza e molte risate. La pièce rimane un punto di riferimento nel panorama teatrale italiano, mantenendo intatta la sua carica provocatoria.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 23 febbraio 2026 - Non è solo una commedia brillante. È un testo che, a quasi quarant’anni dal debutto, continua a pungere. Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo al Teatro della Fortuna arriva Gente di facili costumi, scritto da Nino Marino e Nino Manfredi, oggi interpretato da Flavio Insinna e Giulia Fiume con la regia di Luca Manfredi. Lo spettacolo è inserito nella stagione di Fanoteatro della Fondazione Teatro della Fortuna, realizzata con AMAT e con il sostegno di Comune di Fano, Regione Marche e Ministero della Cultura. La storia parte da un incidente domestico: una vasca da bagno lasciata aperta, un appartamento allagato, uno sfratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Teatro della Fortuna di #Fano Flavio Insinna e Giulia Fiume sono protagonisti di regia Luca Manfredi giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 febbraio ore 21 domenica 1 marzo ore 17 [sab 28/02 h 18 la compagnia incontr - facebook.com facebook