C’è la data | Firenze venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte sull’Arno | orari e come assistere

Firenze, 25 febbraio 2026 – Finalmente c’è la data. Venerdì 27 febbraio ci sarà il varo del nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Il gigantesco impalcato realizzato nel cantiere lato Anconella sarà definitivamente posizionato sopra il fiume e andrà così a poggiare tra la pila realizzata nell’alveo del fiume e la spalla. A che ora il varo del nuovo ponte. PRESSPHOTO Firenze tramvia: cantiere di nuovo ponte a Bellariva-Albereta. Foto Marco MoriNew Press Photo L’intervento consiste nel caricamento della struttura di 140 metri su carrelloni speciali e nella successiva traslazione: l’impalcato verrà progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista. Le operazioni inizieranno indicativamente dopo le 8:00 e si concluderanno nell’arco della mattinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche:

Nuovo ponte, che sprint: il varo alla fine di febbraio. “Sarà una manovra show”

“Intitolare il nuovo ponte sull’Arno al professore Carlo Starnazzi”

Temi più discussi: GPS 2026: C'è la Data. Il 23 Febbraio parte l'aggiornamento; Pini dei Fori Imperiali: c’è la data della completa riapertura; Brennero: c’è la data per l’udienza del ricorso italiano contro l’Austria; I fondi Pnrr per la sanità. Monteluce, ora c’è la data: operativa ad agosto 2027.

Referendum sulla giustizia, c’è la data: si vota il 22 e 23 marzoIl Consiglio dei ministri ha deciso: si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Nella stessa data si voterà anche per elezioni suppletive che ... repubblica.it

Carta del docente 2026, erogazione confermata: soldi accreditati, c’è la dataCarta del Docente 2026, erogazione confermata entro questa data: 400 euro circa accreditati ai docenti di ruolo. Le info su […] ... msn.com

FIRENZE GALGO CERCA CASA Razza: Galgo Sesso: Maschio Data di nascita: 4 Aprile 2023 Colore: Bianco e nero Altezza al garrese cm: 67 Peso kg: 27 Firenze arriverà il 28 febbraio, e in quel giorno porterà con sé non solo la sua eleganza sottile e il suo - facebook.com facebook