Matteotti anatomia di un fascismo Ottavia Piccolo dà voce alla storia

La scena di Stradella si anima questa sera con Ottavia Piccolo, che porta in scena la storia di Giacomo Matteotti. L’attrice dà voce alla vicenda di un uomo che ha segnato la lotta contro il fascismo, coinvolgendo il pubblico con un’interpretazione intensa e diretta. La pièce ripercorre i momenti chiave della vita di Matteotti, mettendo in luce il suo impegno e il suo sacrificio.

STRADELLA (Pavia) La voce e l'intensa interpretazione di Ottavia Piccolo guideranno stasera gli spettatori alla scoperta della vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti. Alle 21 al teatro Sociale va in scena " Matteotti (anatomia di un fascismo) ", spettacolo scritto da Stefano Massini, che guarda al passato per meglio comprendere il presente, non solo usando le lenti della storia, ma anche attraverso un appassionato ritratto di un uomo dal sangue caldo che qualcuno aveva soprannominato Tempesta. Erano le 16,30 del 10 giugno 1924 quando alcuni testimoni raccontarono di aver assistito a una colluttazione all'interno di un'auto e di aver visto gettare fuori quello che sarà riconosciuto come il tesserino del deputato Giacomo Matteotti.

