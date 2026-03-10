Matteotti l’anatomia di un fascismo con Ottavia Piccolo e l’Oma

Uno spettacolo intitolato “Matteotti, l’anatomia di un fascismo” si è tenuto con la partecipazione di Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multietnica. Stefano Massini ha recitato le sue parole, mentre Ottavia Piccolo ha portato in scena la propria presenza, interpretando il ruolo con gesti e voce. L’evento ha visto anche la partecipazione dei Solisti dell’Orchestra Multietnica, che hanno contribuito con suoni e presenza corale.

Le parole di Stefano Massini, la voce, il gesto e la forza di Ottavia Piccolo, i suoni e la presenza corale de I Solisti dell’Orchestra Multietnica. “Matteotti – Anatomia di un fascismo”, lo spettacolo in tour dal 2024 che ha raccontato ad oltre 50mila persone in tutta Italia l’uomo, la figura e la parola di Giacomo Matteotti, sarà in replica ad Arezzo, presso il Teatro Mecenate, martedì 24 marzo alle ore 19. L’atteso evento è stato presentato ieri al Cinema Eden di Arezzo, dalle associazioni che hanno con forza voluto lo spettacolo in città: l’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini Sezione di Arezzo, l’Anpi. Sezione di Arezzo,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Oma ad Arezzo con lo spettacolo “Matteotti – Anatomia di un fascismo”Arezzo, 9 marzo 2026 – Le parole di Stefano Massini, la voce, il gesto e la forza di Ottavia Piccolo, i suoni e la presenza corale de I Solisti...

Le parole di Stefano Massini e la forza di Ottavia Piccolo. Matteotti e il fascismo rivivono al teatro MecenateMatteotti – Anatomia di un fascismo, lo spettacolo in tour dal 2024 che ha raccontato ad oltre 50 mila persone in tutta Italia l’uomo, la figura e la parola di Giacomo Matteotti, sarà in replica ad ... corrierediarezzo.it

Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Oma ad Arezzo con lo spettacolo Matteotti – Anatomia di un fascismoAnnunciata la replica di martedì 24 marzo, presso il Teatro Mecenate di Arezzo, dello spettacolo scritto da Stefano Massini prodotto dalla cooperativa aretina Officine della Cultura ... msn.com

