Irene Leardini travolta e uccisa a Londra mentre era in bici | chi era la 39enne italiana arrestato camionista

È morta travolta da un camion mentre era in bicicletta, in una delle strade più trafficate del sud di Londra. Si chiamava Irene Leardini, aveva 39 anni, era originaria di Rimini e da oltre quindici anni viveva nel Regno Unito, dove aveva costruito la sua vita attorno a una passione diventata lavoro: le biciclette. L’incidente è avvenuto martedì sera intorno alle 20.30, lungo New Cross Road, nel borgo di Lewisham. L’impatto è stato devastante: la donna è morta sul colpo. Alla guida del mezzo pesante c’era un uomo di 47 anni, arrestato dalla polizia londinese con l’accusa di guida imprudente e di aver causato la morte della ciclista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Chi era Irene Leardini: il suo lavoro come meccanico di biciclette, Londra, una vita piena di sogniIrene Leardini, originaria di Rimini, era una appassionata meccanica di biciclette che aveva trascorso parte della sua vita a Londra.

Irene Leardini si era laureata in Scienze Motorie all'università di Bologna e viveva da anni in Inghilterra - facebook.com facebook

