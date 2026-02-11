Pilar Fogliati paparazzata con il direttore sportivo della Fiorentina chi è il nuovo fidanzato Fabio Paratici

Pilar Fogliati è stata paparazzata di nuovo in compagnia di Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina. Le foto che li mostrano insieme sono state pubblicate sui social e circolano da qualche giorno, confermando la loro relazione. La coppia sembra andare avanti senza nascondersi, anche se ufficialmente non hanno ancora commentato.

È ufficiale: Pilar Fogliati e Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, stanno insieme. Le foto che ritraggono i due insieme erano già circolate nei mesi scorsi. In queste ore, il settimanale Chi ha pubblicato nuovi scatti che immortalano i due in un tenero bacio. A seguito delle ultime foto pubblicate da Chi, la relazione tra i due non è più un segreto. Proprio al magazine, in un’intervista rilasciata nelle scorse settimane, Pilar Fogliati aveva annunciato di avere ritrovato l’amore: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». I due sono stati fotografati ai tavolini di un bar all’aperto, in mezzo agli amici, suggellando così un’intesa che non cerca ripari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono ufficialmente una coppia.

Pilar Fogliati torna a sorridere.

