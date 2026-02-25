Chi è il nuovo fidanzato di Pilar Fogliati Fabio Paratici il direttore sportivo della Fiorentina

Il bacio in pubblico tra Fabio Paratici e Pilar Fogliati ufficializza la relazione tra l’attrice e il direttore sportivo della Fiorentina.Lui 53 anni, lei 33. Era stata proprio l’attrice a rivelare a Chi che da qualche mese stava uscendo con una persona che le piaceva molto. Prima di incontrare Paratici aveva dichiarato di aver chiuso una relazione durata sei anni. In passato è stata legata all’attore Claudio Gioè e Severiano Recchi. A seguito delle ultime foto pubblicate da Chi, la relazione tra i due non è più un segreto. Proprio al magazine, in un’intervista rilasciata nelle scorse settimane, Pilar Fogliati aveva annunciato di avere ritrovato l’amore: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». I due sono stati fotografati ai tavolini di un bar all’aperto, in mezzo agli amici, suggellando così un’intesa che non cerca ripari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

