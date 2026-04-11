Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera si disputa al stadio Franchi la partita tra Fiorentina e Lazio, ultima giornata della 32esima giornata di Serie A. La partita inizia alle 20:45 e vede le due squadre affrontarsi con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker, che hanno analizzato le possibili variazioni in vista del match. La sfida rappresenta l’ultimo impegno stagionale per le due squadre nelle rispettive competizioni nazionali.

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A. Padroni di casa della Fiorentina. Vogliono dimenticare la brutta sconfitta in settimana in Conference League contro il Crystal Palace, che l’ha portata a un passo dall’eliminazione nel torneo, e hanno bisogno di un risultato positivo per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Udinese-Fiorentina (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiA chiudere la giornata 27 della Serie A c’è il match di lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, che rappresenta un’altra tappa importante per la Viola...