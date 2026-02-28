Udinese-Fiorentina lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo alle 20:45 si gioca l'incontro tra Udinese e Fiorentina, che chiude la 27ª giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio di Udine e vede le due squadre in campo con le rispettive formazioni ufficiali. Sono state pubblicate le quote e i pronostici per questa sfida, che rappresenta un momento cruciale per la Fiorentina nella sua lotta per la salvezza.

A chiudere la giornata 27 della Serie A c’è il match di lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, che rappresenta un’altra tappa importante per la Viola nella sua corsa salvezza. I gigliati stanno ormai trovando la quadra e gli ultimi risultati in campionato lo dimostrano, ma al momento condividono ancora la terzultima posizione con Lecce. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: out Solet e Dodo, chi sostituisce SolomonProbabili formazioni Udinese Fiorentina - A mandare in archivio la 27^ giornata di Serie A sarà il posticipo del lunedì sera, che ... fantamaster.it

Udinese, riecco Davis: ci sarà contro la FiorentinaBuone notizie per l'Udinese in vista della sfida contro la Fiorentina: Keinan Davis è ufficialmente tornato a disposizione. L'attaccante ha bruciato le tappe, mettendosi alle spalle la lesione all'add ... fantacalcio.it

Mentre la Fiorentina perde pezzi, l'Udinese ne recupera: torna a disposizione il bomber di Runjaic - facebook.com facebook

Prevenzione e ricordo nel nome di Davide Astori Un momento dedicato nel pre-partita di Udinese-Fiorentina, ma anche un gesto concreto di prevenzione udinese.it/news/societa/p… x.com