Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera alle 20:45 si gioca Cremonese-Fiorentina allo Zini, ultima sfida della 29ª giornata di Serie A. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate. La partita vede di fronte la squadra di casa e quella ospite, con i pronostici già disponibili per gli appassionati.

La sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Si tratta di un delicatissimo scontro salvezza fra la terzultima e la quartultima, separate da un solo punto in classifica. I padroni di casa della Cremonese hanno avuto un tracollo davvero inaspettato e non hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Udinese-Fiorentina (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiA chiudere la giornata 27 della Serie A c’è il match di lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, che rappresenta un’altra tappa importante per la Viola... Approfondimenti e contenuti su Cremonese Fiorentina lunedì 16 marzo... Temi più discussi: Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Fiorentina: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni. FLASH | Fiorentina, novità Kean: novità importanti in vista della Cremonese!Infortunio Kean - Giornata di vigilia per la Fiorentina di Paolo Vanoli che domani, lunedì 16 marzo, sfiderà la ... fantamaster.it Le partite di oggi, lunedì 16 marzo 2026: riflettori puntati su Cremonese-FiorentinaElenco delle partite del 16 marzo 2026: in Serie A sfida salvezza ad altissima tensione, in evidenza pure un posticipo di Serie C ... calciomagazine.net ! Chiusa la prevendita di #CremoneseFiorentina: il dato spettatori https://uscremonese.it/cremonese-fiorentina-chiusa-la-prevendita-dei-biglietti-il-dato-finale/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona # facebook Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario del posticipo di Serie A x.com