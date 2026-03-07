Perché la sconfitta del Tottenham contro il Crystal Palace rivela problemi più gravi

Da napolipiu.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham ha subito una sconfitta contro il Crystal Palace in una partita di Premier League. La squadra ha mostrato difficoltà in diverse fasi del gioco, con errori difensivi e mancanza di incisività in attacco. La sconfitta si inserisce in un momento complicato per il club, che fatica a trovare continuità e risultati positivi. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 a favore del Crystal Palace.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Tottenham Hotspur ha subito una sconfitta inaspettata contro il Crystal Palace, un evento che ha lasciato il club sotto una notevole pressione. Questa partita, disputata lo scorso weekend, ha rivelato una serie di problematiche all’interno della rosa degli Spurs e ha sollevato interrogativi circa la direzione tecnica del club. I tifosi, delusi dai risultati recenti, si chiedono se il team sia in grado di ritrovare la forma necessaria per competere nelle prime posizioni della Premier League. La gara si è conclusa con un punteggio di 2-1, una sconfitta che ha fruttato ai rivali del Tottenham, come Chelsea e Arsenal, la possibilità di distaccarsi ulteriormente nella classifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

perch233 la sconfitta del tottenham contro il crystal palace rivela problemi pi249 gravi
© Napolipiu.com - Perché la sconfitta del Tottenham contro il Crystal Palace rivela problemi più gravi

L’allenatore del Tottenham, Thomas Frank, è ricercato dal Crystal PalaceSecondo Football Insider, il Crystal Palace si sta preparando a offrire a Thomas Frank il ruolo manageriale al Selhurst Park quest’estate.

Leggi anche: Premier League, il Tottenham ritrova Dragusin! L’ex Juventus, Genoa e Salernitana rientra dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace

Aggiornamenti e notizie su Crystal Palace.

Temi più discussi: Tudor perde ancora: incubo Tottenham, adesso rischia la retrocessione; Tottenham di Tudor a picco: ennesima sconfitta, l'ex Juventus già a rischio esonero; Il Tottenham di Tudor cade ancora: quinta sconfitta consecutiva. Adesso c'è il rischio retrocessione; Tottenham sull’orlo del baratro: la retrocessione costerebbe al club 300 milioni di euro.

crystal palace perché la sconfitta delPerché la sconfitta del Tottenham contro il Crystal Palace rivela problemi più graviIl Tottenham Hotspur ha subito una sconfitta inaspettata contro il Crystal Palace, un evento che ha lasciato il club sotto una notevole pressione. Questa partita, disputata lo scorso weekend, ha rivel ... napolipiu.com

Tottenham-Crystal Palace 1-3: video, gol e highlightsProsegue la crisi del Tottenham, alla quinta sconfitta consecutiva, la terza (in tre partite) con Tudor in panchina. Contro il Crystal Palace gli Spurs trovano il vantaggio con Solanke ma poi crollano ... sport.sky.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.