Perché la sconfitta del Tottenham contro il Crystal Palace rivela problemi più gravi

Il Tottenham ha subito una sconfitta contro il Crystal Palace in una partita di Premier League. La squadra ha mostrato difficoltà in diverse fasi del gioco, con errori difensivi e mancanza di incisività in attacco. La sconfitta si inserisce in un momento complicato per il club, che fatica a trovare continuità e risultati positivi. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 a favore del Crystal Palace.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Tottenham Hotspur ha subito una sconfitta inaspettata contro il Crystal Palace, un evento che ha lasciato il club sotto una notevole pressione. Questa partita, disputata lo scorso weekend, ha rivelato una serie di problematiche all’interno della rosa degli Spurs e ha sollevato interrogativi circa la direzione tecnica del club. I tifosi, delusi dai risultati recenti, si chiedono se il team sia in grado di ritrovare la forma necessaria per competere nelle prime posizioni della Premier League. La gara si è conclusa con un punteggio di 2-1, una sconfitta che ha fruttato ai rivali del Tottenham, come Chelsea e Arsenal, la possibilità di distaccarsi ulteriormente nella classifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

L’allenatore del Tottenham, Thomas Frank, è ricercato dal Crystal PalaceSecondo Football Insider, il Crystal Palace si sta preparando a offrire a Thomas Frank il ruolo manageriale al Selhurst Park quest’estate.

Temi più discussi: Tudor perde ancora: incubo Tottenham, adesso rischia la retrocessione; Tottenham di Tudor a picco: ennesima sconfitta, l'ex Juventus già a rischio esonero; Il Tottenham di Tudor cade ancora: quinta sconfitta consecutiva. Adesso c'è il rischio retrocessione; Tottenham sull’orlo del baratro: la retrocessione costerebbe al club 300 milioni di euro.

Tottenham-Crystal Palace 1-3: video, gol e highlightsProsegue la crisi del Tottenham, alla quinta sconfitta consecutiva, la terza (in tre partite) con Tudor in panchina. Contro il Crystal Palace gli Spurs trovano il vantaggio con Solanke ma poi crollano ... sport.sky.it

“Suonerà strano, ma ci credo più di prima” ha detto Igor Tudor dopo il ko del Tottenham col Crystal Palace. Dalle facce dei tifosi al Tottenham Stadium agli umori della società, vi racconto lo spettro di una retrocessione da psicodramma x.com

Un fuorigioco che sta facendo discutere in Premier League durante Tottenham-Crystal Palace. Il gol di Ismaila Sarr è stato annullato dopo il controllo del fuorigioco semiautomatico: l’immagine mostrata dal VAR evidenzia una posizione irregolare davvero inso - facebook.com facebook