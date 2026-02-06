Un sms fasullo e spariscono 4mila euro | la truffa a nome delle Poste

Un uomo di 38 anni di Tarvisio ha perso circa 4mila euro in pochi minuti. Ha ricevuto un sms fasullo che sembrava arrivare da Poste Italiane, e senza pensarci troppo ha trasferito il denaro. La truffa si è conclusa con un raggiro rapido e senza possibilità di recupero.

Basta un messaggio sul cellulare per far scattare l'inganno. È quello che è accaduto a un uomo di 38 anni residente a Tarvisio, che nel giro di pochi minuti ha perso circa 4mila euro dopo essere caduto in una truffa costruita a nome delle Poste.Il messaggio che fa scattare l'allarmeTutto inizia.

