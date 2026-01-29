Tenta la truffa del finto incidente 80enne non cade nel tranello e chiama la Polizia

Un uomo di 80 anni ha evitato di cadere in una truffa del “finto incidente”. Quando ha ricevuto la telefonata, ha subito capito che si trattava di una truffa e ha chiamato subito la Polizia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, impedendo che il raggiro si concretizzasse. È un altro esempio di come la prontezza e la consapevolezza possano fare la differenza.

Ancora un tentativo di truffa ai danni delle fasce più deboli, ma questa volta il raggiro non è andato a buon fine grazie alla prontezza di riflessi della vittima e al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha sventato una truffa telefonica.

