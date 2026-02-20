Finto finanziere insiste per farsi consegnare i gioielli ma l’80enne fiuta la truffa e lo fa arrestare
Un uomo si è spacciato per un finanziere per convincere un’anziana a consegnare i gioielli, ma l’80enne ha capito subito il trucco. La donna ha notato comportamenti sospetti e ha deciso di chiamare i carabinieri. Quando l’uomo ha insistito e ha cercato di convincerla, le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato. La truffa era stata pianificata per approfittarsi della sua vulnerabilità. L’episodio si è verificato a Imola, dove la vigilanza della vittima ha evitato che la situazione degenerasse.
Imola (Bologna), 20 febbraio 2026 – Si è finto un finanziere per convincere un’anziana a consegnare i propri gioielli, ma il piano è saltato grazie alla lucidità della vittima e al tempestivo intervento dell’Arma. I carabinieri hanno arrestato un 19enne napoletano con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso. L’operazione è scattata dopo diverse segnalazioni giunte al 112 su tentativi di raggiro ai danni di persone anziane. In particolare, una donna di circa ottant’anni ha raccontato di essere stata contattata sul telefono di casa da un uomo che si qualificava come appartenente alla Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
