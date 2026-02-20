Finto finanziere insiste per farsi consegnare i gioielli ma l’80enne fiuta la truffa e lo fa arrestare

Un uomo si è spacciato per un finanziere per convincere un’anziana a consegnare i gioielli, ma l’80enne ha capito subito il trucco. La donna ha notato comportamenti sospetti e ha deciso di chiamare i carabinieri. Quando l’uomo ha insistito e ha cercato di convincerla, le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato. La truffa era stata pianificata per approfittarsi della sua vulnerabilità. L’episodio si è verificato a Imola, dove la vigilanza della vittima ha evitato che la situazione degenerasse.