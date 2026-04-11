Nella finale di Montecarlo si affronteranno ancora Sinner e Alcaraz, confermando la loro presenza tra i protagonisti del torneo su terra rossa. Si tratta della prima finale del 2026 tra i due tennisti, che si sfideranno per conquistare la vetta del ranking mondiale. La partita rappresenta un appuntamento atteso dagli appassionati, con entrambe le racchette pronte a scendere in campo per ottenere il titolo.

Saranno ancora loro due, Sinner e Alcaraz, a sfidarsi nella prima finale del 2026 che li vede scontrarsi sulla terra rossa di Montecarlo. Dopo la vittoria di Jan contro Zverev, poche ore dopo lo spagnolo ha battuto Vacherot strappando il secondo biglietto per l'ultima tappa del prestigioso torneo del principato di Monaco. Il campione in carica Alcaraz affronterà dunque l'altoatesino Sinner, nell'ennesima sfida fra numero 1 e 2 del ranking che stavolta vale la vetta della classifica mondiale. "Oggi ho giocato molto concentrato, sono molto contento di poter giocare la mia seconda finale qui e farlo contro Sinner. Ora voglio...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sarà Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo. In palio la vetta dal ranking

Montecarlo, Sinner-Alcaraz è una sfida che vale doppio: titolo e ranking in palio, le quoteInizia nel Principato di Monaco la lunga stagione sulla terra rossa, mai così attesa per il confronto a distanza tra il tennista azzurro e il numero...

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