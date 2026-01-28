Gabriella Greison | quando fisica e arte si confondono

Gabriella Greison unisce fisica e arte in un modo sorprendente. La scienziata spiega che la fisica è come un'arte perché parte dall’immaginare strutture invisibili e poi riesce a dare loro forma e realtà. È un modo di vedere la scienza come un atto creativo, che richiede fantasia e precisione allo stesso tempo. La sua idea sfida il modo tradizionale di pensare alla fisica, rendendo tutto più accessibile e affascinante.

“La fisica è una forma d’arte perché nasce dal medesimo gesto; immaginare strutture invisibili e poi trovare il modo di renderle vere. Un’equazione ben costruita ha la stessa eleganza di un’opera d’arte. Cambia il linguaggio, non l’atto creativo. La differenza è che l’arte non deve dimostrare di funzionare, la fisica sì. In pratica la fisica è l’arte che accetta di essere smentita, ed è per questo che continuo a raccontarla come una forma d’arte, perché è uno dei pochi luoghi in cui immaginazione e responsabilità coincidono.” Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice ( https:www.panorama. 🔗 Leggi su Panorama.it

