Pronto soccorso del Ruggi assunzioni a rilento | sei medici su dieci mancano all’appello
Il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno affronta difficoltà nell’attuazione del piano di assunzioni, con una carenza di medici che coinvolge circa il 60% delle posizioni previste. La situazione rischia di compromettere l’efficienza dei servizi sanitari offerti, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire un’assistenza adeguata alla popolazione.
Non decolla il piano di rafforzamento dei Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno e dei presidi collegati. La procedura di selezione avviata dall’Azienda ospedaliera universitaria la scorsa estate per assumere dieci medici dell’emergenza-urgenza a tempo indeterminato si è infatti conclusa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
