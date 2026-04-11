In un ospedale di Roma, è stata introdotta una tecnica di radiologia interventistica per il trattamento dei fibromi uterini. La procedura, chiamata embolizzazione mini-invasiva, permette di ridurre o eliminare i tumori senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. Questa innovazione offre alle donne affette da fibromi un’alternativa meno invasiva e più rapida rispetto ai metodi convenzionali. La tecnica viene applicata presso una struttura ospedaliera pubblica della capitale.

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, una nuova frontiera della radiologia interventistica offre alle donne affette da fibromi uterini una soluzione meno invasiva rispetto ai metodi chirurgici tradizionali. Attraverso la tecnica dell’embolizzazione (Ufe), è possibile intervenire sui tumori benigni del tessuto muscolare dell’utero agendo direttamente sul flusso sanguigno che li alimenta, con l’obiettivo di ridurne il volume e risolvere i sintomi invalidanti. I fibromi rappresentano una condizione che incide profondamente sulla quotidianità femminile, manifestandosi attraverso emorragie mestruali intense, dolori addominali ricorrenti, necessità frequenti di urinare, problemi di stitichezza o difficoltà nel gestire una gravidanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fibromi uterini: stop ai tumori con l’embolizzazione mini-invasiva

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