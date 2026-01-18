Massarosa un furgone e due auto divorate dalle fiamme nella notte

Nella notte tra il 17 e 18 gennaio, a Massarosa, un incendio ha interessato un furgone e due automobili, che sono state completamente distrutte dalle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area, ma i veicoli sono rimasti irreparabilmente danneggiati. L'origine dell'incendio è ancora oggetto di indagine.

Massarosa (Lucca), 18 gennaio 2026 - Fiamme nella notte tra il 17 e 18 gennaio a Massarosa dove un furgone e due auto s ono state divorate da un incendio. I vigili del fuoco di Lucca, poco prima delle 4, sono intervenuti con due squadre giunte dal distaccamento di Viareggio, in via Chelini, per domare il rogo che ha coinvolto il furgone e le due vetture che erano vicine e parcheggiate di fronte a un'abitazione. All'arrivo sul posto dei pompieri l'incendio aveva già interessato parte della facciata del fabbricato. Massarosa, auto in fiamme nella notte Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri, le fiamme sono state spente prima che potesse propagarsi al fabbricato, evitando dunque che il rogo potesse arrecare danni maggiori.

