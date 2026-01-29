Gaia Palmieri nominata vice Capo di Gabinetto della Regione Campania

Da ildenaro.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha scelto Gaia Palmieri come nuovo vice Capo di Gabinetto. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un passo importante per l’amministrazione regionale. Palmieri entra in carica con l’obiettivo di supportare le attività del governo regionale e contribuire alla gestione delle questioni più delicate.

SMA Road Safety, made in Campania i dispositivi salvavita per garantire viaggi più sicuri ai visitatori dei giochi olimpici Capri, via libera all’Area Marina Protetta. Marevivo: Un passo decisivo per la biodiversità ASP Siracusa, premio nazionale “PA OK!” per l’innovazione nei Pronto Soccorso Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato Gaia Palmieri come Vice Capo di Gabinetto. Gaia Palmieri è magistrato contabile dal 2011, in servizio presso la Procura regionale per il Lazio. In precedenza è stata giudice del Tar Lombardia e giudice civile e penale del Tribunale di Nola e del Tribunale di Napoli.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Gaia Palmieri

Fico nomina Comparone nuovo Capo di Gabinetto della Regione Campania

Fico ha annunciato la nomina di Francesco Comparone come nuovo Capo di Gabinetto della Regione Campania.

Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania è Francesco Comparone

Francesco Comparone, napoletano e Consigliere parlamentare della Camera dei deputati, è stato nominato nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gaia Palmieri

gaia palmieri nominata viceGaia Palmieri nominata Vice Capo di Gabinetto in Regione CampaniaÈ magistrato contabile dal 2011 Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato Gaia Palmieri come V ... expartibus.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.