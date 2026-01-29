Gaia Palmieri nominata vice Capo di Gabinetto della Regione Campania

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha scelto Gaia Palmieri come nuovo vice Capo di Gabinetto. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un passo importante per l’amministrazione regionale. Palmieri entra in carica con l’obiettivo di supportare le attività del governo regionale e contribuire alla gestione delle questioni più delicate.

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato Gaia Palmieri come Vice Capo di Gabinetto. Gaia Palmieri è magistrato contabile dal 2011, in servizio presso la Procura regionale per il Lazio. In precedenza è stata giudice del Tar Lombardia e giudice civile e penale del Tribunale di Nola e del Tribunale di Napoli.

