Lega Campania Direzione Regionale a Napoli con il vice segretario federale Claudio Durigon

Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega Campania, partecipa alla riunione della Direzione Regionale a Napoli. La convocazione si tiene domani alle 17:30 presso l’Hotel Ramada in via Galileo Ferraris, 40. La riunione si concentra sulle strategie politiche e sulla gestione delle prossime campagne elettorali nella regione. La presenza di Durigon rafforza l’attenzione del partito sulla situazione locale e sulle sfide attuali. La discussione si concentrerà sui temi più caldi del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Domani, lunedì 23 febbraio, alle ore 17:30, presso l’Hotel Ramada di Napoli (Via Galileo Ferraris, 40), si terrà la Direzione Regionale del partito. L’evento rappresenta un momento cruciale di confronto e partecipazione: la Lega Campania “apre le porte di casa” a tutti i propri amministratori locali, dirigenti e militanti. L’obiettivo è mettere a sistema strategie comuni e soluzioni operative per risolvere le criticità dei territori regionali, ribadendo la centralità del dialogo con chi vive e governa le realtà locali ogni giorno. Non un semplice incontro di vertice, ma un laboratorio di idee e soluzioni dove la compattezza del partito si traduce in azione politica per il bene della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

