arriva il carnevale tra feste e balli

Il Carnevale a Argenta torna in grande stile, portando alle strade sfilate di carri colorati e musica dal vivo. La causa è il ripetersi di una tradizione amata, che coinvolge tutte le età e richiama numerosi visitatori. Le feste e i balli si svolgono nel centro storico, dove si concentrano le principali attività. La comunità si prepara a vivere giorni di allegria e spensieratezza, con eventi che durano intere giornate.

Ad Argenta torna il carnevale. "Argenta Allegra", dopo il successo dell’anno scorso, animerà tutta la comunità. Domenica 1 marzo, dalle 14 alle 19, la piazza e le vie del centro si riempiranno di colori, accompagnati da musica e allegria. L’evento carnevalesco è organizzato dal comune di Argenta in co-progettazione con Proloco Argenta, in collaborazione con Argenta Gym, RPC Argenta, Comitato Genitori Argenta e con il contributo delle attività commerciali del centro, delle aziende del territorio e delle associazioni di volontariato. Il programma prevede il ritrovo dei gruppi in maschera in via Garibaldi a partire dalle ore 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

