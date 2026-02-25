Arriva il Carnevale tra feste e balli

Il Carnevale a Argenta torna in grande stile, portando alle strade sfilate di carri colorati e musica dal vivo. La causa è il ripetersi di una tradizione amata, che coinvolge tutte le età e richiama numerosi visitatori. Le feste e i balli si svolgono nel centro storico, dove si concentrano le principali attività. La comunità si prepara a vivere giorni di allegria e spensieratezza, con eventi che durano intere giornate.

© Ilrestodelcarlino.it - "Arriva il Carnevale tra feste e balli"

Ad Argenta torna il carnevale. "Argenta Allegra", dopo il successo dell’anno scorso, animerà tutta la comunità. Domenica 1 marzo, dalle 14 alle 19, la piazza e le vie del centro si riempiranno di colori, accompagnati da musica e allegria. L’evento carnevalesco è organizzato dal comune di Argenta in co-progettazione con Proloco Argenta, in collaborazione con Argenta Gym, RPC Argenta, Comitato Genitori Argenta e con il contributo delle attività commerciali del centro, delle aziende del territorio e delle associazioni di volontariato. Il programma prevede il ritrovo dei gruppi in maschera in via Garibaldi a partire dalle ore 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nel weekend: inizia il Carnevale di Venezia con balli, cortei acquei e festeVenezia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del Carnevale. Il Carnevale di Fano al Teatro, tra balli e trasgressioni nel racconto dello storico TosiIl Carnevale di Fano si svolge quest’anno in modo diverso dal solito. Quanto durava il carnevale di venezia#dati Temi più discussi: Arriva il Carnevale tra feste e balli; A Casarsa sabato 21 febbraio arriva il carnevale; Carnevale, il grande giorno delle sfilata dei carri: partenza alle 14 dal Duomo con arrivo in piazzale Burchiellati. Il percorso; Allo Spirit de Milan, arriva il Carnevale fra gli appuntamenti settimanali. Il Carnevale di Sciacca, l'anteprima del Mandorlo in fiore e Veronica Pivetti: cosa fare nel weekendLa festa in maschera più attesa entra nel vivo venerdì sera con il super ospite Fabio Rovazzi. Carri allegorici e sfilate anche a Montallegro. Ci sono anche il gran gala del Blues & Wine Soul Festival ... agrigentonotizie.it Martedì grasso tra carri, festa e colori: arriva il Carnevale, attesi in 60mila in cittàTREVISO - La città si prepara ad accogliere la sfilata dei carri allegorici del Carnevale, da sempre la più partecipata ed attesa festa popolare, nel pomeriggio ... ilgazzettino.it Al Carnevale intercomunale di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, impossibile non notarli… arriva il gruppo Gregge Compatti, scatenati e con tanta voglia di far festa: quando il divertimento si muove in branco, il Carnevale è assicurato! #sardegna_mia_ #sar - facebook.com facebook