Il Capodanno cinese porta draghi lanterne rossi e palloncini | grande festa all’Arco della Pace

Oggi a Milano, in piazza Sempione, si è tenuta una grande festa per il Capodanno cinese, con draghi, lanterne rosse e palloncini che hanno riempito l’area all’Arco della Pace, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La celebrazione ha coinvolto diverse persone che hanno assistito alle tradizionali decorazioni e alle attività legate alla ricorrenza. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio, creando un’atmosfera festosa in centro città.

Milano, 1 marzo 2026 – Draghi, lanterne rosse e palloncini hanno vestito a festa questo pomeriggio piazza Sempione per la celebrazione del Capodanno cinese ai piedi dell'Arco della Pace. La cerimonia, attesa dal 17 febbraio, era stata rimandata per evitare contrapposizioni con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Ora il braciere è ancora al suo posto, coperto da un telo, "a riposo" prima di riaccendersi sabato 7 per le Paralimpiadi. Intanto, benvenuto all'anno del "Cavallo di fuoco" che è associato a energia, movimento e cambiamento. Un anno speciale, che cade ogni 60 anni: oltre al ciclo dei 12 animali, infatti, lo zodiaco cinese ruota anche tra i cinque elementi della medicina tradizionale orientale: legno, fuoco, terra, metallo e acqua.