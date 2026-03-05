Sal Da Vinci al via la grande festa a Mergellina | Napoli riabbraccia il suo vincitore

A Mergellina, Napoli, si svolge una grande festa dedicata a Sal Da Vinci, che torna a essere celebrato nella sua città natale. La cerimonia coinvolge numerosi partecipanti e spettacoli, mentre il cantante viene accolto con entusiasmo da residenti e fan. La manifestazione segna la riconquista del pubblico e il ritorno in scena del musicista napoletano.

Napoli riabbraccia il suo campione. Il Sanremo di Sal Da Vinci, come gli ultimi due anni della sua carriera, è stato un susseguirsi costante di grandi soddisfazioni. Prima il successo di "Rossetto e Caffè" poi la vittoria al Festival con "Per sempre sì", brano diventato immediatamente la colonna sonora degli italiani. La potenza della canzone e la sua popolarità hanno portato il Sal figlio di Napoli a trionfare nella serata finale e ad accettare l'incarico oneroso di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci, Manfredi risponde a Cazzullo: «Sue parole inopportune» La città, a questo punto, sembra essere pronto a festeggiare il suo vincitore.

Sal Da Vinci, la storia del vincitore di Sanremo 2026: da New York al teatro con Napoli nel cuoreCalato il sipario sul Festival di Sanremo 2026 resta solo una certezza: come sempre è stato un gran bello spettacolo, coronato da una vittoria...

Sal Da Vinci in concerto a Piazza Plebiscito

