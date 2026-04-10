Festa della Polizia la signora racconta come ha ' incastrato' chi voleva truffarla Aumento dei reati dei minori

In occasione del 174esimo anniversario della Polizia, il questore ha presentato una relazione che evidenzia alcuni cambiamenti nei dati sui reati. È stato segnalato un aumento dei reati commessi da minori e un incremento degli arresti, mentre i furti sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. Durante la cerimonia, una signora ha raccontato come è riuscita a incastrare chi aveva tentato di truffarla.

Balzo dei reati commessi dai minori. Calo dei furti. Aumento degli arresti. E' quanto emerge dalla relazione presentata dal questore Claudio Mastromattei in occasione del 174esimo anniversario dalla fondazione della Polizia, celebrato nell’Auditorium del Centro addestramento della Polizia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it «Reati e disagi dei minori in aumento, la giustizia è in sofferenza»Si è tenuta oggi, nell’aula polifunzionale del Tribunale di Venezia, in Piazzale Roma, la cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2026, alla... Inaugurazione anno giudiziario: in aumento i reati dei minorenni, i dati sulla durata dei processiCon l'abbassamento della soglia di pena previsto dal decreto Caivano per applicare le misure cautelari si e' avuto un incremento del ricorso a tali... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Roma festa della polizia, oggi la cerimonia a piazza del Popolo. Poi eventi, stand e concerti. Domenica ci saranno anche i The Kolors; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Reggio Calabria, alla Mediterranea la Festa della Polizia – FOTONell’Atelier della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la cerimonia istituzionale ... corrieredellacalabria.it Festa della Polizia di Stato, il Questore: «La sicurezza si costruisce solo insieme»L’EVENTO. La festa a ChorusLife. Il questore: «Bergamo, territorio laborioso e che conosce il sacrificio». ecodibergamo.it Prima festa della Polizia per il questore Gianpaolo Bonafini. La cerimonia si è svolta nel salone degli Arazzi della Galleria Alberoni: «I cittadini sono il nostro faro. Molto concentrati sul controllo del territorio, in campo mettiamo tutti gli strumenti che abbiamo» - facebook.com facebook Piantedosi nel fortino, parla alla festa della polizia: “Critiche estranee al nostro lavoro” x.com