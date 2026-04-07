Stretta del questore 23 provvedimenti tra Daspo stupefacenti e prevenzione dei reati

Nel mese di marzo, il Questore di Messina ha emesso 23 provvedimenti di prevenzione, tra cui Daspo, ordinanze relative a stupefacenti e misure di prevenzione dei reati. Questi provvedimenti sono stati adottati dalla Divisione Anticrimine nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa e alle condotte considerate socialmente pericolose. La serie di interventi si inserisce nel quadro delle azioni volte a mantenere l’ordine pubblico nella città.

Sono 23 i provvedimenti di prevenzione adottati dal Questore di Messina nel mese di marzo, nell’ambito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine per il contrasto a fenomeni di criminalità diffusa e condotte ritenute socialmente pericolose. Nel totale rientrano anche le misure applicate in ambito sportivo. Tra queste figura un Dacus (Divieto di accesso alle aree urbane) della durata di due anni emesso nei confronti di un soggetto fermato lo scorso 4 marzo in piazza Lo Sardo con 11 involucri di hashish e 426 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Gli ulteriori accertamenti hanno portato al sequestro di altra sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e altri 350 euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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